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Росіяни інсценували здачу в полон та відкрили вогонь по ЗСУ в Луганській області

Фото: росіяни інсценували здачу в полон та відкрили вогонь по ЗСУ в Луганській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Луганській області російські окупанти інсценували здачу в полон та вчинили черговий воєнний злочин. Загарбники відкрили вогонь на ураження військових Збройних сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначає, що у такому випадку російські військовослужбовці не можуть вважатися військовополоненим, оскільки вони ведуть бій і вчиняють віроломство.

Лубінець підкреслив, що вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства, мають бути покараними.

"Єдиною причиною загибелі російських військовослужбовців на території Україні є злочинна політика Російської Федерації, яка розпочала необґрунтовану геноцидну війну проти українського народу", - написав він.

Зазначимо, що раніше у мережу потрапило відео, на якому видно, як росіяни нібито здаються у полон ЗСУ. Проте один із загарбників почав стріляти у бік українських військових.

Після цього російські пропагандисти звинуватили ЗСУ у нібито розстрілі військовополонених окупантів, що є воєнним злочином. При цьому загарбники перші відкрили вогонь і втратили статус військовополонених.

Нагадаємо, РФ перекидає більше військових підрозділів до Луганська. В області фіксують випадки примусового виселення цивільних для розміщення загарбників.

При цьому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що українські захисники постійно просуваються вперед у Луганській області, незважаючи на постійне поповнення особового складу окупантів.

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