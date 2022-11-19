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Росіяни перекидають додаткові сили до Луганську: Генштаб розкрив подробиці

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Субота 19 листопада 2022 18:41
Росіяни перекидають додаткові сили до Луганську: Генштаб розкрив подробиці Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія перекидає більше підрозділів до Луганська. В області відзначаються випадки примусового виселення цивільних для розміщення окупантів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У місті Луганськ відзначається збільшення кількості окупаційних підрозділів російських військ. В населених пунктах Красне та Сімейкине на тимчасово окупованій території Луганської області, противник розміщує особовий склад у залишених помешканнях та примусово висиляє цивільне населення з домівок в інші населені пункти", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, відповідно до зведення Генштабу за 18 листопада, росіяни почали перекидувати війська з Херсонського напрямку на Луганський.

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