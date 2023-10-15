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Росіяни імітують будівництво укріплень на кордоні з Україною, - ЦНС

Фото: окупанти продовжують імітувати оборонні рубежі (росЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

На заміну розкраденим бетонним укріпленням керівництво Курської області закуповує великі партії колючого дроту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву Центру національного спротиву.

Підпілля в Курській області повідомляє про чергову хвилю активізації монтажу загороджень вздовж кордону області, проте звертає увагу на те, що місцеве керівництво та місцеві комерційні структури спільно розкрадають бюджет виділений під бетонні укріплення. 

 

До повідомлення додаються фото матеріали й увага акцентується на тому, що замість будівництва бетонних інженерних споруд відповідно до розпоряджень російського уряду, місцева влада примушує комерційні структури Курської області власним коштом закуповувати великі партії колючого дроту типу “Єгоза” та безплатно передавати будівельну техніку на потреби ЗС РФ і прикордонної федеральної служби.

Укріплення російських позицій

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, так званих "зубів дракона". Вони нагадують бетонні піраміди. На думку окупантів, це має запобігти швидкому прориву Збройних сил України.

На російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона".

Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.

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