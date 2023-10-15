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Россияне имитируют строительство укреплений на границе с Украиной, - ЦНС

Фото: оккупанты продолжают имитировать оборонные рубежи (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

На замену разворованным бетонным укреплениям руководство Курской области закупает крупные партии колючей проволоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра национального сопротивления.

Подполье в Курской области сообщает об очередной волне активизации монтажа заграждений вдоль границы области, однако обращает внимание на то, что местное руководство и местные коммерческие структуры совместно разворовывают бюджет, выделенный под бетонные укрепления.

 

К сообщению добавляются фото материалы и акцентируется внимание на том, что вместо строительства бетонных инженерных сооружений в соответствии с распоряжениями российского правительства, местные власти заставляют коммерческие структуры Курской области за свой счет закупать крупные партии колючей проволоки типа “Егоза” и бесплатно передавать строительную технику на нужды ВС РФ и пограничной федеральной службы

Укрепление российских позиций

Россия укрепляет свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, так называемых "зубов дракона". Они напоминают бетонные пирамиды. По мнению оккупантов, это должно предотвратить скорый прорыв Вооруженных сил Украины.

На российском "Авито" опубликованы десятки объявлений о продаже "зубов дракона".

В частности, по данным журналистов, к изготовлению пирамидок подключились строительные компании и производители бетона из Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Некоторые производят несколько сотен в месяц, а некоторые производят их тысячами.

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