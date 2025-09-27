Росіяни ігнорують ядерну безпеку: в МЗС зробили заяву щодо блекауту на ЗАЕС

Тимчасово окупована Росією Запорізька атомна електростанція вже четвертий день залишається без електроенергії. Блекаут на ЗАЕС може призвести до серйозної ядерної катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"В результаті дій Росії Запорізька АЕС вже четвертий день залишається без електропостачання. Це вже десяте відключення електроенергії на станції, спричинене діями Росії", - повідомив міністр.

Сибіга також нагадав, що окупанти проклали 200 кілометрів ліній електропередач, готуючись до спроби підключити ЗАЕС до власної енергомережі та запустити її в роботу. При цьому окупаційна адміністрація ігнорує питання ядерної безпеки, оскільки дуже хоче догодити Кремлю - це вже було у 1986 році.

"Невідповідальні дії Москви призвели до надто багатьох ризиків протягом багатьох років. Навмисні удари поблизу ядерних об'єктів, такі як вибух дрона поблизу Південноукраїнської АЕС цього тижня, удар дрона по Чорнобильському конфайнменту та інші безрозсудні дії", - нагадав міністр.

Проте спроба відновити роботу ЗАЕС росіянами може стати найгіршим порушенням ядерної безпеки з боку Росії. Окупанти намагаються залучити до цього МАГАТЕ та прикритися її авторитетом, щоб виправдати окупацію. Але це веде до незворотного краху мирного ядерного порядку.

"Запорізька атомна електростанція повинна бути повернута Україні, її законному власнику. Ми закликаємо всі країни, зацікавлені в ядерній безпеці та захисті, чітко дати зрозуміти Москві, що її ядерна авантюра має закінчитися", - резюмував Сибіга.