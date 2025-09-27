Россияне игнорируют ядерную безопасность: в МИД сделали заявление по блэкауту на ЗАЭС

Временно оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция уже четвертый день остается без электроэнергии. Блэкаут на ЗАЭС может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"В результате действий России Запорожская АЭС уже четвертый день остается без электроснабжения. Это уже десятое отключение электроэнергии на станции, вызванное действиями России", - сообщил министр.

Сибига также напомнил, что оккупанты проложили 200 километров линий электропередач, готовясь к попытке подключить ЗАЭС к собственной энергосети и запустить ее в работу. При этом оккупационная администрация игнорирует вопросы ядерной безопасности, поскольку очень хочет угодить Кремлю - это уже было в 1986 году.

"Безответственные действия Москвы привели к слишком многим рискам в течение многих лет. Умышленные удары вблизи ядерных объектов, такие как взрыв дрона вблизи Южно-Украинской АЭС на этой неделе, удар дрона по Чернобыльскому конфайнменту и другие безрассудные действия", - напомнил министр.

Однако попытка возобновить работу ЗАЭС россиянами может стать худшим нарушением ядерной безопасности со стороны России. Оккупанты пытаются привлечь к этому МАГАТЭ и прикрыться ее авторитетом, чтобы оправдать оккупацию. Но это ведет к необратимому краху мирного ядерного порядка.

"Запорожская атомная электростанция должна быть возвращена Украине, ее законному владельцу. Мы призываем все страны, заинтересованные в ядерной безопасности и защите, четко дать понять Москве, что ее ядерная авантюра должна закончиться", - резюмировал Сибига.