Військові РФ ховаються в газових трубах від атак українських дронів, - Bloomberg

Окупанти "повзають" під землею через порожні газові труби, щоб сховатись від дронових атак ЗСУ. Також цю тактику ворог використовує для захоплення територій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що військові РФ завдяки трубам також перевозять особовий склад та техніку.

Видання нагадує, як росіяни застосували тактику з трубами на Куп'янському напрямку, намагаючись захопити території, щоб пробратись до самого Куп'янська.

Тактика з трубами є останньою "новацією" Москви

"Використання радянської газової інфраструктури як підземних тунелів - часто фізично виснажлива місія для військових, яких вже охрестили "трубопровідними силами" є останнім нововведенням Москви в її виснажливих спробах захопити територію на фронті, який майже не змінився за останні три роки", - зазначає Bloomberg.

Також згадується коментар широко цитованого московського журналіста та подкастера Валерія Ширяєва щодо тактики з трубами. На його думку, використання труб, ймовірно, стане пріоритетним в стратегії Кремля, враховуючи щільну мережу газових комунікацій в Україні.

"Це дуже цінна складова для безпечного переміщення військ", - сказав Ширяєв в інтерв’ю.

Він наголосив, що метод з трубами стійкий до дронових атак і є "ідеальним" для росіян, оскільки дезорієнтує сили оборони України.

Bloomberg зазначає, що Росія офіційно не підтвердила використання тактики з трубами, а Міноборони РФ не відмовилось це коментувати.

Видання пише, що українські війська реагують на метод росіян з газовими трубами, частково затоплюючи їх або обмотуючи колючим дротом.

Коли ворог ще застосовував тактику з трубами

Наголошується, що практика просування військ через підземні простори застосовувалася Росією під час захоплення Авдіївки у лютому 2024 року.

Bloomberg нагадує, що тоді каналізаційний колектор використовувався як прохід, що дозволило росіянам прорвати українську лінію і допомогло штурмувати місто, змусивши ЗСУ відступити.

З того часу Росія вивчала та вдосконалювала уроки використання газопроводів у бойових умовах. Операція у Курську була особливо ретельно проаналізована.

"Підрозділ із понад 600 окупантів пройшов близько 15 кілометрів через газопровід "Уренгой-Помари-Ужгород"...Опинившись позаду українських ліній, війська РФ змогли відновити контроль над Суджею", - пише видання.

Також зазначається, що підземне переміщення росіян включає новації, такі як розробка моторизованих візків для безшумного пересування, про що розповідають російські блогери в Мережі.