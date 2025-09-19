ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военные РФ прячутся в газовых трубах от атак украинских дронов, - Bloomberg

Украина, Пятница 19 сентября 2025 15:09
UA EN RU
Военные РФ прячутся в газовых трубах от атак украинских дронов, - Bloomberg Фото: РФ использует тактику с трубами для оккупации территорий (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупанты "ползают" под землей через пустые газовые трубы, чтобы спрятаться от дроновых атак ВСУ. Также эту тактику враг использует для захвата территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что военные РФ благодаря трубам также перевозят личный состав и технику.

Издание напоминает, как россияне применили тактику с трубами на Купянском направлении, пытаясь захватить территории, чтобы пробраться к самому Купянску.

Тактика с трубами является последней "новацией" Москвы

"Использование советской газовой инфраструктуры как подземных тоннелей - часто физически изнурительная миссия для военных, которых уже окрестили "трубопроводными силами" является последним нововведением Москвы в ее изнурительных попытках захватить территорию на фронте, что почти не изменилась за последние три года", - отмечает Bloomberg.

Также упоминается комментарий широко цитируемого московского журналиста и подкастера Валерия Ширяева относительно тактики с трубами. По его мнению, использование труб, вероятно, станет приоритетным в стратегии Кремля, учитывая плотную сеть газовых коммуникаций в Украине.

"Это очень ценная составляющая для безопасного перемещения войск", - сказал Ширяев в интервью.

Он подчеркнул, что метод с трубами устойчив к дроновым атакам и является "идеальным" для россиян, поскольку дезориентирует силы обороны Украины.

Bloomberg отмечает, что Россия официально не подтвердила использование тактики с трубами, а Минобороны РФ не отказалось это комментировать.

Издание пишет, что украинские войска реагируют на метод россиян с газовыми трубами, частично затапливая их или обматывая колючей проволокой.

Когда враг еще применял тактику с трубами

Отмечается, что практика продвижения войск через подземные пространства применялась Россией во время захвата Авдеевки в феврале 2024 года.

Bloomberg напоминает, что тогда канализационный коллектор использовался как проход, что позволило россиянам прорвать украинскую линию и помогло штурмовать город, заставив ВСУ отступить.

С тех пор Россия изучала и совершенствовала уроки использования газопроводов в боевых условиях. Операция в Курске была особенно тщательно проанализирована.

"Подразделение из более 600 оккупантов прошло около 15 километров через газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"... Оказавшись позади украинских линий, войска РФ смогли восстановить контроль над Суджей", - пишет издание.

Также отмечается, что подземное перемещение россиян включает новации, такие как разработка моторизованных тележек для бесшумного передвижения, о чем рассказывают российские блогеры в Сети.

Напомним, враг использует газовые трубы в стратегии захвата Купянска - ВСУ регулярно мешают планам россиян. А именно украинские военные затапливают и взрывают трубы.

Больше о боях за Купянск и планах врага на осенне-зимний период, читайте материал РБК-Украина "Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город".

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война в Украине Трубы
Новости
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Ведет ли Украина переговоры с РФ о завершении войны: ответ секретаря СНБО
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город