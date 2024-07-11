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Росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall. США та Німеччина зірвали операцію, - CNN

США, Четвер 11 липня 2024 19:10
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Росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall. США та Німеччина зірвали операцію, - CNN Фото: США та Німеччина зірвали російську операцію по вбивству гендиректора Rheinmetall (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни хотіли вбити гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера, але США та Німеччина зірвали дану операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Анонімні джерела видання повідомили, що раніше цього року розвідка США виявила, що російський уряд планував убити виконавчого директора потужного німецького виробника зброї, який виробляв артилерійські снаряди та військові транспортні засоби для України.

Змова нібито була одним із серії російських планів убити керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України.

Коли американці дізналися про ці зусилля, вони повідомили про це Німеччину, чиї служби безпеки тоді змогли захистити Паппергера та зірвати змову.

Анонімний німецький урядовець підтвердив, що США попередили Берлін про змову.

Зауважимо, що в травні цього року у Німеччині екстремісти підпалили будинок глави Rheinmetall. Детальніше про даний випадок можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall активно допомагає Україні оборонятися від російських окупантів. Зокрема, вона надала українським військовим велику кількість військової техніки, зокрема понад 100 БМП Marder.

До того ж цього літа "Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки.

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