Россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall. США и Германия сорвали операцию, - CNN
Россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но США и Германия сорвали данную операцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Анонимные источники издания сообщили, что ранее в этом году разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убить исполнительного директора мощного немецкого производителя оружия, производившего артиллерийские снаряды и военные транспортные средства для Украины.
Заговор якобы был одним из серии российских планов убить руководителей оборонной промышленности по всей Европе, поддерживавших военные усилия Украины.
Когда американцы узнали эти усилия, они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности тогда смогли защитить Паппергера и сорвать заговор.
Анонимный немецкий чиновник подтвердил, что США предупредили Берлин о заговоре.
Заметим, что в мае этого года в Германии экстремисты подожгли здание главы Rheinmetall. Детальнее о данном случае можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что немецкая компания Rheinmetall активно помогает Украине обороняться от российских оккупантов. В частности, она предоставила украинским военным большое количество военной техники, в том числе более 100 БМП Marder.
К тому же этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.
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