Россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall. США и Германия сорвали операцию, - CNN

Россияне хотели убить гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, но США и Германия сорвали данную операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Анонимные источники издания сообщили, что ранее в этом году разведка США обнаружила, что российское правительство планировало убить исполнительного директора мощного немецкого производителя оружия, производившего артиллерийские снаряды и военные транспортные средства для Украины.

Заговор якобы был одним из серии российских планов убить руководителей оборонной промышленности по всей Европе, поддерживавших военные усилия Украины.

Когда американцы узнали эти усилия, они сообщили об этом Германии, чьи службы безопасности тогда смогли защитить Паппергера и сорвать заговор.