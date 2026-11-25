За його словами, росіяни планували з'єднати Великобурлуцький напрямок із Південно-Слобожанським, щоб оточити українські сили.

Їхній задум передбачав просування з двох боків: із Південно-Слобожанського напрямку на схід, а з Великобурлуцького - на захід, із подальшим з'єднанням посередині. Цю операцію окупанти назвали "Медвежий угол".

"І проблема, як завжди, у росіян була в тому, що вони доповіли про її виконання тоді, коли навіть і близько не були до нього, близькі навіть теоретично. Звісно, як результатом стало те, що вони його і ніколи і не виконали", - розповів Трегубов.

Він зазначив, що українські військові виявили найвужчу ділянку виступу посередині - якщо поблизу російського кордону та на передньому краї були зосереджені війська, то його центральна частина залишалася вразливою. Саме цю ділянку українські сили й перерізали.

У результаті в оточенні опинилися передові російські підрозділи, які намагалися просунутися в напрямку Вільховатки та закріпитися в населеному пункті.