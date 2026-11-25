Російські окупанти планували оточити українських військових на Харківщині, але замість цього самі опинились у пастці.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, росіяни планували з'єднати Великобурлуцький напрямок із Південно-Слобожанським, щоб оточити українські сили.
Їхній задум передбачав просування з двох боків: із Південно-Слобожанського напрямку на схід, а з Великобурлуцького - на захід, із подальшим з'єднанням посередині. Цю операцію окупанти назвали "Медвежий угол".
"І проблема, як завжди, у росіян була в тому, що вони доповіли про її виконання тоді, коли навіть і близько не були до нього, близькі навіть теоретично. Звісно, як результатом стало те, що вони його і ніколи і не виконали", - розповів Трегубов.
Він зазначив, що українські військові виявили найвужчу ділянку виступу посередині - якщо поблизу російського кордону та на передньому краї були зосереджені війська, то його центральна частина залишалася вразливою. Саме цю ділянку українські сили й перерізали.
У результаті в оточенні опинилися передові російські підрозділи, які намагалися просунутися в напрямку Вільховатки та закріпитися в населеному пункті.
"Є таке військове правило - намагаєшся когось оточити, дивись, щоб не оточили тебе. Ну ось росіяни тут трішечки в цьому плані не впоралися",
Нагадаємо, 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2 показав відеохроніку операції "Ведмежий капкан" на Харківщині. Під час неї українські захисники зірвали плани росіян щодо оточення підрозділів Сил оборони.
Зазначимо, станом на 24 листопада армія країни-агресорки втратила 432 519 військових з початку 2026 року - це антирекорд за весь час повномасштабної війни.