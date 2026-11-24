Станом на 24 листопада російська армія втратила 432 519 військових з початку 2026 року, що стало антирекордом за всю війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ.

Раніше найвитратнішим для Росії був 2024 рік - тоді її армія втратила 430 790 військових.

"Уявіть, що з карти Росії за неповний рік наче зникли чотири регіони: Ненецький та Чукотський автономні округи, Магаданська область і Республіка Алтай", - йдеться у заяві.

У цих регіонах мешкає близько 434 тисяч людей - майже стільки, скільки противник втратив з початку 2026 року. Вони займають територію близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, а це майже в 2,5 раза більше за площу України.

Майже на кожного жителя цих регіонів, зазначили у Генштабі, припадає один виведений з ладу окупант.

"За кожною цифрою - щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших", - наголосили у Генштабі.

За даними відомства, воїни зривають штурми, нищать живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою війну.