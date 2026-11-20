475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2 показав відеохроніку операції "Ведмежий капкан" на Харківщині, під час якої українські військові зірвали плани росіян щодо оточення підрозділів Сил оборони.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідне відео опублікуване на YouTube-каналі полку.

У ньому показали підготовку та перебіг операції, роботу розвідки, штурмових груп, танків Abrams і Т-80, ударних безпілотників, а також евакуацію поранених за допомогою дронів.

29 червня 2026 року російські військові проникли на територію Харківської області. Свою операцію вони назвали "Медвежий угол". За задумом противника, він мав ізолювати українські підрозділи, розділити їх і знищити.

У відповідь українські військові спланували операцію "Ведмежий капкан". Її розробив багатодоменний операційний центр "Фаланга", а одним із ключових виконавців став 475-й окремий штурмовий полк CODE 9.2.

Командир полку "Флінт" розповів, що завданням українських військових було витіснити росіян, відновити втрачені позиції та передати звільнену ділянку іншим підрозділам Сил оборони для подальшої оборони.

Командир батальйону зазначив, що завдання було отримано 10 вересня, після чого до роботи приступили розвідники та оператори безпілотників. Основний етап операції розпочався 20 вересня.

Як українські військові знищували позиції противника

У відео показали роботу двох танків - американського M1 Abrams та Т-80. Вони завдавали ударів по російських позиціях поблизу Вільхівки.

Один із танкістів розповів про напруження перед виходом на бойове завдання, яке зникало після того, як він опинявся в танку. За його словами, в одному з укриттів перебували дев'ять російських військових, знищення яких підтвердили.

Танки діяли за підтримки безпілотників. Зокрема, використовували ударні дрони літакового типу Fire Point. Під час одного з епізодів операції застосували 18 таких дронів - вони атакували скупчення російських військових, позиції операторів безпілотників та інші цілі.

До операції також залучили артилерію. Один із ударів призвів до загибелі командира 11-го танкового полку російських військ із позивним "Отець".

На першому етапі українські військові ізолювали російське угруповання від основних сил противника, обмежили можливості його підсилення та постачання. Це дозволило впливати на роботу штурмових груп, операторів безпілотників та артилерії росіян.

Звільнення населених пунктів і результати операції

Наступним етапом стало повернення населених пунктів, у яких перебували російські військові. У відео показали штурмові дії українських підрозділів, розвідку, бойові зіткнення та зачистку територій.

За результатами першого етапу операції українські військові повернули під контроль 14 населених пунктів. Втрати російських військ становили 911 осіб.

Також противник втратив техніку, озброєння, склади боєприпасів і позиції.

StarGate допомагає евакуювати поранених

У відео також показали евакуацію п'ятьох поранених військових за допомогою важкого безпілотника StarGate. На момент запису відео цей дрон уже використовували для евакуації бійців, яких було складно вивезти традиційними способами.

Застосування безпілотника дозволяє евакуювати поранених, не наражаючи евакуаційні групи на додаткову небезпеку.

Наразі готують два екіпажі для повітряної евакуації. Харківська ОВА допомагає із закупівлею дронів StarGate, транспорту та причепів - командування сподівається, що використання таких безпілотників стане системним.

Росіяни продовжують тактику проникнення малими групами

"Флінт" зазначив, що російські військові активно використовують тактику проникнення малими групами. Вони розосереджуються на території, однак не створюють суцільної лінії фронту.

За його словами, українські військові знайшли ефективну протидію цій тактиці, хоча обидві сторони продовжують адаптуватися до змін на полі бою.

Командир також відзначив роботу штурмовиків, танкістів, артилеристів, операторів дронів, розвідників, зв’язківців, штабів та медиків, які забезпечили проведення операції.