Российские оккупанты планировали окружить украинских военных на Харьковщине, но вместо этого сами оказались в ловушке.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, россияне планировали соединить Великобурлукское направление с Южно-Слобожанским, чтобы окружить украинские силы.
Их замысел предусматривал продвижение с двух сторон: с Южно-Слобожанского направления на восток, а с Великобурлукского - на запад, с последующим соединением посередине. Эту операцию оккупанты назвали "Медвежий угол".
"И проблема, как всегда, у россиян была в том, что они доложили о ее выполнении тогда, когда даже близко не были к нему, близки даже теоретически. Конечно, как результатом стало то, что они его и никогда и не выполнили", - рассказал Трегубов.
Он отметил, что украинские военные обнаружили узкий участок выступления посередине - если вблизи российской границы и на переднем крае были сосредоточены войска, то его центральная часть оставалась уязвимой. Именно этот участок украинские силы и перерезали.
В результате в окружении оказались передовые российские подразделения, пытавшиеся продвинуться в направлении Ольховатки и закрепиться в населенном пункте.
" Есть такое военное правило - пытаешься кого-то окружить, смотри, чтобы не окружили тебя. Ну вот россияне здесь немного в этом плане не справились " ,
Напомним, 475-й отдельный штурмовой полк CODE 9.2 показал видеохронику операции "Медвежий капкан" на Харьковщине. Во время нее украинские защитники сорвали планы россиян по окружению подразделений Сил обороны.
Отметим, на 24 ноября армия страны-агрессора потеряла 432 519 военных с начала 2026 года - это антирекорд за все время полномасштабной войны.