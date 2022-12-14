Росіяни хочуть знесли цілий квартал у Маріуполі, - радник мера

Російські окупанти та колаборанти хочуть повністю доруйнувати Маріуполь. Вони задумали знесли цілий квартал у тимчасово окупованому місті.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.
Він зазначив, що пропагандистські пабліки оприлюднили карту із планами руйнації на базі "Яндексу".
Згідно із ними - у планах росіян знести повністю квартал біля заводу "Азовсталь" у Лівобережному районі Маріуполя. Це Морський бульвар та вулиця Азовстальська.
Андрющенко зазначив, що там досі живуть мирні мешканці. Вони залишаються у напівзруйнованих будинках без світла, газу та опалення.
"Таким чином, окупанти продовжують свої намагання доруйнувати Маріуполь. Регулярно знищуються багатоповерхівки, які росіяни цілеспрямовано бомбили під час облоги", - додав радник мера.
Нагадаємо, у Маріуполі та навколо нього зростає військова активність російських окупантів.
Мер Маріуполя повідомив, що окупанти так і не розпочали опалювальний сезон у місті.
Окрім того, на техніці загарбників у Маріуполі помітили нові позначки.
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