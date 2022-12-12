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У Маріуполі на техніці росіян помітили нові позначки

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Маріуполь, Понеділок 12 грудня 2022 15:55
У Маріуполі на техніці росіян помітили нові позначки Фото: у Маріуполі на техніці росіян помітили нові позначки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Після окупації Маріуполь став військово-логістичним хабом росіян. Там постійно фіксують пересування військової техніки. Та цього разу на техніці помітили нові символи - "V" у квадраті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо черговий рух віськової техники. 17 вантажівок з БК через Маріуполь та Нікольське в бік Розівки. Знов ожив Запоріжській напрям в переміщенні техніки", - написав Андрющенко.

За його словами, встановлено використання нових, вдосокналених позначок. Що вони означають, достеменно невідомо.

"Тепер - "V" в квадраті на техниці, що рухається на Розівку. Проста "V" зберігається на техниці, що рухається Донецьким напрямком", - додав радник мера.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Маріуполі та навколо нього зростає військова активність. Над містом вчора цілий день спостерігали значну кількість бойових гвинтокрилів, які летять із Запорізького напряму у бік Азовсталі.

Також раніше ми писали, що у Маріуполі через ожеледицю майже повністю паралізовано рух окупаційного військового транспорту.

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Маріуполь російська техника Військова техніка
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