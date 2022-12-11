ua ru
Нд, 11 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі зростає військова активність: цілий день бойові гвинтокрили летять у напрямку Азовсталі

Новость на русском →
Маріуполь, Неділя 11 грудня 2022 16:24
У Маріуполі зростає військова активність: цілий день бойові гвинтокрили летять у напрямку Азовсталі Фото: у Маріуполі зростає військова активність: цілий день бойові гвинтокрили летять у напрямку Азовсталі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Маріуполі та навколо нього зростає військова активність. Над містом цілий день спостерігають значну кількість бойових гвинтокрилів, які летять з Запорізького напряму у бік Азовсталі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Він також зазначив, що в передмісті села Ялта (Нова Ялта) Маріупольського району було облаштовано другий табір для мобілізованих росіян.

До того ж, продовжується відтік військових з Бердянського напрямку. Так, у районі сіл Дем'янівка та Комишувате розквартировують близько 500 окупантів. За словами Андрющенка, їхнє розміщення почалося після влучного прильоту по одній з баз на території Запорізької області.

Андрющенко також повідомляє, що вночі росіяни перекинули чергову колону танків з Мангуського району до Нікольського.

Нагадаємо, мер Маріуполя повідомив, що окупанти так і не розпочали опалювальний сезон у місті.

РБК-Україна також повідомляло, що загарбники продовжують руйнувати будинки в Маріуполі, зносячи щонайменше по одному в день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Азовсталь Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
Зеленський обговорив з Макроном реалізацію української формули миру та енергетику
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці