Росіяни хочуть змусити ЗСУ вийти з Покровська, але це зараз малоймовірно, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська ставлять собі за мету послабити логістичні можливості Збройних сил України в Покровську.

За словами представника ОСУВ "Хортиця", хоча вони можуть спробувати створити умови для того, щоб українські війська залишили місто, наразі це виглядає малоймовірним.

"Щонайменше, вони хочуть послабити українську логістику в самому місті. Мені здається, що просто обійти його повністю - це для них дуже амбітна ціль", - пояснив він.

Трегубов пояснив, що росіяни сподіваються на можливість змусити командування ЗСУ відступити з міста, однак, на його думку, цей сценарій на цей час є надзвичайно складним.

"Схоже на те, що вони намагаються хоча б послабити українські війська там, послабити постачання, і спровокувати українське командування на вивід військ з міста. Хоча, наразі це виглядає вкрай малоймовірно", - підсумував він.