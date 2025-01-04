"Охоплююча операція". Що відбувається біля Покровська та чи є загроза для Дніпропетровщини
Російська армія обходить Покровськ з південного флангу та вже за 7 кілометрів до адміністративної межі Донецької та Дніпропетровської областей. Західні ЗМІ вже прогнозують бої на Дніпропетровщині за кілька тижнів, але в Україні кажуть, що розглядати такі сценарії зарано.
Що наразі відбувається довкола Покровська та чи дійсно існує загроза для Дніпропетровської області, - розбиралося РБК-Україна.
Що відбувається навколо Покровська
Російські війська ще з липня минулого року намагаються захопити місто Покровськ в Донецькій області, але наступальна операція ворога затягнулася на місяці. Проте з осені росіяни активізувалися та стрімко захоплюють території довкола колись 65-тисячного міста.
Зокрема, як пише аналітик німецького таблоїда Bild Юліан Рьопке, лише з початку 2025 року росіяни захопили 8 населених пунктів на шляху до Покровська. І наразі ворог намагається обійти Покровськ з півдня.
Росіяни намагаються оточити Покровськ з двох флангів (DeepState)
Як сказав в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олександр Мусієнко, ситуація довкола Покровська дійсно складна, а ворог веде свій наступ з двох флангів. Проте, як зауважує Мусієнко, бойові дії безпосередньо в Покровську прогнозувались ще у вересні минулого року, але завдяки вдалим діям Сил оборони в Селидовому просування російських військ вдалося призупинити.
"Потім ворога почали активно затримувати в районі Курахового. І ми бачимо, що там зараз дуже непросто, противник просувається, але все ж. Зараз вони знову вживають заходів для того, щоб активізувати саме південний і північний фланги і рухатись до Покровська. Мета ворога не зайти в сам Покровськ, а скоріш за все вони будуть намагатися проводити охоплюючу операцію, тобто оточити місто", - сказав експерт.
На думку Мусієнка, російська армія планує реалізувати оточення Покровська протягом кількох найближчих тижнів.
"Але все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Шанси зупинити просування противника і стабілізувати ситуацію залишаються. Українські війська працюють над тим, щоб не дати ворогові шансів", - додав він.
Чи є загроза перекидання боїв на Дніпропетровську область
У своїй публікації на Bild Рьопке відзначив, що російська армія, яка діє на південному фланзі від Покровська, вже перебуває за лічені кілометри від адміністративної межі з Дніпропетровською областю. Аналітик навіть припускає, що за кілька тижнів бої можуть перекинутись на її території.
Російська армія перебуває за кілька кілометрів від Дніпропетровщини (DeepState)
Мусієнко в коментарі РБК-Україна з цим прогнозом не погодився та нагадав, що подібний прогноз від німецького аналітика звучав ще в серпні 2025 року.
"Ми вже зараз ввійшли в січень 25-го року, уже пройшло фактично там понад 4 місяці, вже 5 місяців, а цих боїв немає. Тому я думаю, що попри апокаліптичні сценарії, бойові дії тривають і робиться все можливе для того, щоб зараз бої не перекинулись на Дніпропетровську область", - сказав військовий експерт.
Ба більше, Мусієнко вважає, що шанси на перехоплення ініціативи Силами оборони залишаються, але попереду українську армію ще чекають важкі бої.
Ситуація на фронті 4 січня
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 16:00 сьогоднішньої доби на фронті відбулося вже понад 100 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим, там росіяни 30 разів вже намагалися потіснити українських військових.
Крім того, за минулу добу російська армія втратила у війні проти України понад 1500 військових. Також українським військовим вдалося вчора збити ворожий гелікоптер.
Під час підготовки матеріалу використовувались дані карти DeepState, публікація німецького аналітика Юліана Рьопке в Bild, а також коментар військовослужбовця та керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка.
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