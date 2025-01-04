Россияне хотят заставить ВСУ выйти из Покровска, но это сейчас маловероятно, - ОСУВ "Хортица"

Российские войска ставят своей целью ослабить логистические возможности Вооруженных сил Украины в Покровске.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", хотя они могут попытаться создать условия для того, чтобы украинские войска покинули город, пока это выглядит маловероятным.

"По меньшей мере, они хотят ослабить украинскую логистику в самом городе. Мне кажется, что просто обойти его полностью - это для них очень амбициозная цель", - пояснил он.

Трегубов пояснил, что россияне надеются на возможность заставить командование ВСУ отступить из города, однако, по его мнению, этот сценарий в настоящее время является чрезвычайно сложным.

"Похоже на то, что они пытаются хотя бы ослабить украинские войска там, ослабить снабжение, и спровоцировать украинское командование на вывод войск из города. Хотя, пока это выглядит крайне маловероятно", - подытожил он.