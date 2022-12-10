Росіяни хочуть збільшити кількість силовиків на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни пояснюють таке рішення захопленням нових територій. Проте фактично йдеться про організацію та легітимізацію репресивної машини.

Додамо, що раніше окупанти анонсували створення так званих судів, які будуть виносити вироки українцям на окупованих територіях. Так, планується створити повний цикл репресій, які буде розслідувати справи й виносити юридично нікчемні вироки та подальше ув’язнення українців на території РФ.

Нагадаємо, на окупованих територіях загарбники почали формувати "добровольчі батальйони" з росіян, яких завозять з різних регіонів РФ.

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