Росіяни хочуть зайти у Дніпропетровську область до 9 травня: у ЗСУ оцінили, чи можливо це

Останнім часом ситуація на Новопавлівському напрямку загострилася. Там росіяни поставили собі за мету дійти до адміністративного кордону Дніпропетровської області до 9 травня, однак їм це не вдасться.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів в ефірі "Суспільного".
За його словами, росіяни таки досягнуть своєї мети, але точно не до 9 травня, попри те, що залишилося 3 км до кордону Дніпропетровської області.
Трегубов додав, що навіть якби б вони дійшли, він не бачить у цьому тактичної мети.
"Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати. Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військової точки зору воно не має якогось виправдання, а з політичної - просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися, - зазначив він.
Речник також додав, що обійти Покровськ таким способом ворогу не вдасться. Раніше вони намагалися це зробити, наступаючи у напрямку Котлиного, але ця спроба була невдалою.
Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.
Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.
Окрім того, російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
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