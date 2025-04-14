Росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня, - експерт

Російські окупанти мають намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Володимир Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються в Україні.
Про це заявив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
"Російські військові намагаються виконувати інші завдання, просунутися в бік Дніпра. Путін хоче показати під час проведення параду, що завершує підсумкову "спеціальну воєнну операцію", ну і показати в тому числі, що ще додатково області, де воюють, от у Сумській області воюють і бажано (для росіян - ред.) зайти в Дніпропетровську", - сказав Романенко.
Однак, за його словами, незрозуміло, наскільки росіянам це все вдасться.
"Ресурси, які були у росіян, вони завели. І це загострення кваліфікую як перший етап - поширення, масштабування бойових дій на фронтах. Але другий (етап - ред.) - це літньо-осінній. Він може бути залежно від підсумку першого етапу і того, як вони знайдуть ще додатково ресурси", - зазначив експерт.
Він нагадав, що Росія у цьому році планує мобілізувати 160 тисяч осіб. Зараз триває весняний призов та ще буде восени.
"Тому враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається захопити цих земель і в першу чергу області, які в них заведені в конституцію. І взагалі ж і Віткофф, і від команди Трампа такі пропозиції. І Келлог тільки сказав, що Україна на це не піде. І тому ситуація на загострення і найближчим часом, тиждень-два, буде зрозуміло, як вона розгортається далі", - додав Романенко.
Нагадаємо, нещодавно заступник голови Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.
Також ворог може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
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