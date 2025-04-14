Росіяни хочуть зайти в Дніпропетровську область до 9 травня, - експерт

"Російські військові намагаються виконувати інші завдання, просунутися в бік Дніпра. Путін хоче показати під час проведення параду, що завершує підсумкову "спеціальну воєнну операцію", ну і показати в тому числі, що ще додатково області, де воюють, от у Сумській області воюють і бажано (для росіян - ред.) зайти в Дніпропетровську", - сказав Романенко.

Однак, за його словами, незрозуміло, наскільки росіянам це все вдасться.

"Ресурси, які були у росіян, вони завели. І це загострення кваліфікую як перший етап - поширення, масштабування бойових дій на фронтах. Але другий (етап - ред.) - це літньо-осінній. Він може бути залежно від підсумку першого етапу і того, як вони знайдуть ще додатково ресурси", - зазначив експерт.

Він нагадав, що Росія у цьому році планує мобілізувати 160 тисяч осіб. Зараз триває весняний призов та ще буде восени.

"Тому враховуючи таку ситуацію, Путін по максимуму намагається захопити цих земель і в першу чергу області, які в них заведені в конституцію. І взагалі ж і Віткофф, і від команди Трампа такі пропозиції. І Келлог тільки сказав, що Україна на це не піде. І тому ситуація на загострення і найближчим часом, тиждень-два, буде зрозуміло, як вона розгортається далі", - додав Романенко.