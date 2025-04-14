Россияне хотят зайти в Днепропетровскую область до 9 мая, - эксперт

Российские оккупанты намерены зайти в Днепропетровскую область до 9 мая. Во время парада в Москве диктатор Владимир Путин хочет продемонстрировать, что его войска продвигаются в Украину.
Об этом заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.
"Российские военные пытаются выполнять другие задачи, продвинуться в сторону Днепра. Путин хочет показать во время проведения парада, что завершает итоговую "специальную военную операцию", ну и показать в том числе, что еще дополнительно области, где воюют, вот в Сумской области воюют и желательно (для россиян - ред.) зайти в Днепропетровск", - сказал Романенко.
Однако, по его словам, непонятно, насколько россиянам это все удастся.
"Ресурсы, которые были у россиян, они завели. И это обострение квалифицирую как первый этап - распространение, масштабирование боевых действий на фронтах. Но второй (этап - ред.) - это летне-осенний. Он может быть в зависимости от итога первого этапа и того, как они найдут еще дополнительно ресурсы", - отметил эксперт.
Он напомнил, что Россия в этом году планирует мобилизовать 160 тысяч человек. Сейчас идет весенний призыв и еще будет осенью.
"Поэтому учитывая такую ситуацию, Путин по максимуму пытается захватить этих земель и в первую очередь области, которые у них заведены в конституцию. И вообще же и Виткофф, и от команды Трампа такие предложения. И Келлог только сказал, что Украина на это не пойдет. И поэтому ситуация на обострение и в ближайшее время, неделю-две, будет понятно, как она разворачивается дальше", - добавил Романенко.
Напомним, недавно заместитель председателя Офиса президента Украины Павел Палиса сообщил, что российские войска могут активизировать наступательные действия на фронте в конце апреля и в мае. Приоритетным для оккупантов является Покровское направление.
Также враг может наступать и на восточные фронты в районе Купянска (Харьковская область) и Лимана (Донецкая область), а также на юго-восточные фронты в районе Запорожья и Новопавловки.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также заявил, что Россия начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.
По его словам, почти неделю Украина фиксирует увеличение почти вдвое количества наступательных действий со стороны России.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что Россия хочет создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской, Черниговской областей.
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