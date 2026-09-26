Росіяни хочуть залишити українців без інтернету, - Зеленський

Нагадаємо, що впродовж останніх днів російські війська активізували цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі та об'єктах зв'язку столиці.

Зокрема, вранці 26 вересня внаслідок серії ворожих ударів значних руйнувань зазнав дата-центр Cosmonova. Через це об'єкт зазнав масштабних пошкоджень та повністю припинив свою функціональну діяльність.

Ураження дата-центрів спричинило системні технічні проблеми - в Україні порушилося мовлення низки телеканалів та виникли збої в провадерів.

Водночас експерти наголошують, що повністю позбавити країну зв'язку ворогу не вдасться.

Як зазначав радник президента Сергій Бескрестнов "Флеш", вся Україна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку навіть попри постійні атаки РФ на інформаційну інфраструктуру.