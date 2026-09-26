Россияне хотят оставить украинцев без интернета, - Зеленский

Напомним, что за последние дни российские войска активизировали целенаправленные удары по цифровой инфраструктуре и объектам связи столицы.

В частности, утром 26 сентября в результате серии вражеских ударов значительные разрушения потерпел дата-центр Cosmonova. Поэтому объект получил масштабные повреждения и полностью прекратил свою функциональную деятельность.

Поражение дата-центров повлекло за собой системные технические проблемы - в Украине нарушилась речь ряда телеканалов и возникли сбои у проводников.

В то же время, эксперты отмечают, что полностью лишить страну связи врагу не удастся.

Как отмечал советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш", вся Украина без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи даже несмотря на постоянные атаки РФ на информационную инфраструктуру.