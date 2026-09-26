Дата-центр Cosmonova зупинив роботу після удару РФ
Дата-центр Cosmonova зупинив роботу через масштабні руйнування, яких він зазнав внаслідок ураження. Фахівці компанії вже працюють над зменшенням наслідків та поступовим відновленням сервісів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Cosmonova у Facebook.
У компанії повідомили, що об'єкт зазнав значних пошкоджень, тому дата-центр більше не функціонуватиме.
Попри це, фахівці вже розпочали роботи з локалізації наслідків удару.
Наразі спеціалісти виконують частковий перенос та відновлення сервісів, щоб якнайшвидше повернути доступ до послуг.
Деталі щодо стан та долю клієнтського обладнання, яке знаходилося в дата-центрі, обіцяють надавати у міру можливості.
Фото: наслідки удару РФ по Cosmonova (facebook.com/cosmonova.net)
Зараз доступ до приміщень об'єкта частково обмежили відповідні служби. Через це туди поки не можуть потрапити навіть фахівці Cosmonova.
Нагадаємо, що внаслідок серії російських ударів по столиці пошкоджень зазнала критична IT-інфраструктура.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися об'єкти компанії Cosmonova.
Через ураження опорної мережі дата-центру в місті виникли масштабні перебої в роботі внутрішніх сервісів, телекомунікацій та інтернет-провайдерів.
Крім того, через наслідки атак тимчасово припинилося мовлення низки українських телеканалів.
Фахівці вже працюють над відновленням інфраструктури, проте в компанії зауважили, що сервіси тимчасово функціонують із перебоями.
Водночас у Cosmonova запевнили, що попри ураження приміщень, працівники не постраждали, а всі дані клієнтів вдалося повністю зберегти завдяки системі географічного резервування.