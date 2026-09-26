Дата-центр Cosmonova зупинив роботу після удару РФ

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Дата-центр Cosmonova зупинив роботу через масштабні руйнування, яких він зазнав внаслідок ураження. Фахівці компанії вже працюють над зменшенням наслідків та поступовим відновленням сервісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Cosmonova у Facebook.

У компанії повідомили, що об'єкт зазнав значних пошкоджень, тому дата-центр більше не функціонуватиме. Попри це, фахівці вже розпочали роботи з локалізації наслідків удару. Наразі спеціалісти виконують частковий перенос та відновлення сервісів, щоб якнайшвидше повернути доступ до послуг. Деталі щодо стан та долю клієнтського обладнання, яке знаходилося в дата-центрі, обіцяють надавати у міру можливості. Фото: наслідки удару РФ по Cosmonova (facebook.com/cosmonova.net) Зараз доступ до приміщень об'єкта частково обмежили відповідні служби. Через це туди поки не можуть потрапити навіть фахівці Cosmonova.