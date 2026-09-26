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Россияне хотят оставить украинцев без интернета, - Зеленский

22:00 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне хотят оставить украинцев без интернета, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Россия проводит операцию по ударам по украинским дата-центрам и инфраструктуре связи, чтобы лишить граждан доступа к интернету и цифровым сервисам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

По словам главы государства, враг целенаправленно пытается уничтожить цифровую инфраструктуру страны, однако украинские службы и бизнес уже принимают оперативно меры по противодействию угрозе.

"Цель у россиян проста: оставить украинцев без интернета, оставить нас без связи, без соответствующих цифровых сервисов. Оперативно противодействуем этому", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что за последние дни российские войска активизировали целенаправленные удары по цифровой инфраструктуре и объектам связи столицы.

В частности, утром 26 сентября в результате серии вражеских ударов значительные разрушения потерпел дата-центр Cosmonova. Поэтому объект получил масштабные повреждения и полностью прекратил свою функциональную деятельность.

Поражение дата-центров повлекло за собой системные технические проблемы - в Украине нарушилась речь ряда телеканалов и возникли сбои у проводников.

В то же время, эксперты отмечают, что полностью лишить страну связи врагу не удастся.

Как отмечал советник президента Сергей Бескрестнов "Флэш", вся Украина без интернета не останется благодаря максимально распределенным каналам связи даже несмотря на постоянные атаки РФ на информационную инфраструктуру.

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