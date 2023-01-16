Росіяни хочуть закрити лікарню в Олешках, а обладнання вивезти, - мер

Російські загарбники хочуть закрити лікарню в Олешках (Херсонська область).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олешківського міського голови Євгена Рищука.
"Окупанти хочуть закрити лікарню в місті Олешки", - йдеться у повідомленні.
Рищук додав, що обладнання та персонал перевезти в Каланчак.
Нагадаємо, що медичні заклади на окупованій частині України все більше переорієнтовують на лікування російських військових.
Раніше повідомлялось, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.
Через спротив місцевих медиків окупанти змушені надалі звозити лікарів з території РФ до захопленого Маріуполя.
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