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Росіяни хочуть закрити лікарню в Олешках, а обладнання вивезти, - мер

Фото: Росіяни хочуть закрити лікарню в Олешках, а обладнання вивезти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники хочуть закрити лікарню в Олешках (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олешківського міського голови Євгена Рищука.

"Окупанти хочуть закрити лікарню в місті Олешки", - йдеться у повідомленні.

Рищук додав, що обладнання та персонал перевезти в Каланчак.

Місто Олешки знаходиться неподалік деокупованого Херсона. Відстань від Олешок до Каланчака сягає майже 60 кілометрів.

Нагадаємо, що медичні заклади на окупованій частині України все більше переорієнтовують на лікування російських військових.

Раніше повідомлялось, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.

Через спротив місцевих медиків окупанти змушені надалі звозити лікарів з території РФ до захопленого Маріуполя.

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Російська ФедераціяХерсонська областьКаланчакВійна в Україні