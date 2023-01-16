Россияне хотят закрыть больницу в Олешках, а оборудование вывезти, - мэр

Российские захватчики хотят закрыть больницу в Олешках (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Олешкивского Евгения Рыщука.
"Оккупанты хотят закрыть больницу в городе Олешки", - говорится в сообщении.
Рищук добавил, что оборудование и персонал перевезти в Каланчак.
Напомним, что медицинские учреждения на оккупированной части Украины все больше переориентируют на лечение российских военных.
Ранее сообщалось, что оккупанты планируют закрыть последнюю больницу Каховки в Херсонской области. Всех заболевших хотят перевезти вглубь оккупированного региона.
Из-за сопротивления местных медиков оккупанты вынуждены в дальнейшем свозить врачей с территории РФ в захваченный Мариуполь.
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