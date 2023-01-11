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Окупанти продовжують завозити лікарів з РФ до Маріуполя, - ЦНС

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Середа 11 січня 2023 16:36
Окупанти продовжують завозити лікарів з РФ до Маріуполя, - ЦНС Фото: Окупанти продовжують завозити лікарів з РФ до Маріуполя (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Через спротив місцевих медиків окупанти змушені надалі звозити лікарів з території РФ до захопленого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Військово-політичні керівники росіян на тимчасово окупованих територіях не довіряють українським медикам, що залишилися та лікують місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву зазначили, що, для того, аби лікувати поранених військових, росіяни звозять лікарів з різних регіонів РФ.

"Чергова ротація медиків відбулась в Маріуполі", - додали наостанок.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Луганській області російські війська можуть провокувати з жертвами серед цивільних. Ворог має намір звинуватити у цьому ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що у лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють хворим у тяжкому стані, "швидка допомога" виїжджає лише на виклики військових РФ.

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