Окупанти продовжують закривати лікарні та завозити медиків з РФ, - ЦНС
Медичні заклади на окупованій частині України все більше переорієнтовують на лікування російських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.
"Захоплений росіянами протитуберкульозний диспансер в м. Каховка, що у Херсонській області, перестав обслуговувати цивільних. Там облаштовують шпиталь для лікування військових російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для надання послуг залучають російських лікарів, яких системно привозять на тимчасово окуповані території України. Зокрема нова група з 30 медиків прибула до Михайлівської багатопрофільної лікарні, що у Запорізькій області. Загалом в усіх лікарнях на окупованій території надано розпорядження щодо пріоритетного обслуговування російських військових.
"Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам. Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає", - додали у ЦНС.
Раніше повідомлялось, що окупанти планують закрити останню лікарню Каховки у Херсонській області. Всіх хворих хочуть перевезти вглиб окупованого регіону.
Через спротив місцевих медиків окупанти змушені надалі звозити лікарів з території РФ до захопленого Маріуполя.
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