Війна в Україні

Росіяни хочуть захопити Суми або Харків, - ДШВ

23:15 21.05.2026 Чт
2 хв
Де українські воїни вже фіксують спроби наступу ворога?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російські окупанти (Getty Images)

Найближчим завданням окупантів є захоплення одного з двох обласних центрів. Сили оборони вже фіксують спроби ворога просунутись у напрямку одного з них.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпʼяк в ефірі телемарафону.

Читайте також: 5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі

За словами військового, серед цілей росіян - Суми та Харків. Він зазначив, що українські військові фіксують намагання окупантів просунутися якомога ближче до Сум, які наразі перебувають в зоні відповідальності десантників.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", - зазначив Карп’як.

Він наголосив, що Росія хотіла б захопити стільки, скільки зможе. Речник зауважив, що росіяни не намагаються створити буферну зону, щоби Україна не повторила Курську операцію, а стараються наступати.

"Вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій", - сказав Карпʼяк.

Нагадаємо, на Великобурлуцькому напрямку Харківської області українські захисники притиснули окупантів до кордону - за місяць росіян вибили з двох населених пунктів.

Зазначимо, Сили оборони повністю контролюють Куп'янськ, попри спроби росіян просочуватися в місто малими групами. Більшість таких спроб українські воїни виявляють і нейтралізують.

Згідно з даними Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли найбільших успіхів з часу Курської операції - серія контратак на різних ділянках фронту дала відчутний результат. Зазначається, що українські удари середньої дальності суттєво знизили наступальну здатність окупантів..

