Росіяни хочуть захопити Суми або Харків, - ДШВ

За словами військового, серед цілей росіян - Суми та Харків. Він зазначив, що українські військові фіксують намагання окупантів просунутися якомога ближче до Сум, які наразі перебувають в зоні відповідальності десантників.

"Їхня мета, як мінімум, захопити Суми, як обласний центр. Їм це не вдається, звичайно. Але ніхто не сказав, що вони відмовилися від цієї історії. Тому вони тиснуть зараз", - зазначив Карп’як.

Він наголосив, що Росія хотіла б захопити стільки, скільки зможе. Речник зауважив, що росіяни не намагаються створити буферну зону, щоби Україна не повторила Курську операцію, а стараються наступати.

"Вони здійснюють наступальні дії, спроби наступальних дій", - сказав Карпʼяк.

Нагадаємо, на Великобурлуцькому напрямку Харківської області українські захисники притиснули окупантів до кордону - за місяць росіян вибили з двох населених пунктів.