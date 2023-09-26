Росіяни хочуть вивезти частину мешканців Горлівки: замість них поселять окупантів, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що окупанти готуються вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Людей мають вивезти на територію країни-агресора.

Загарбники намагаються подати це як турботу про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки.

На місце виселених людей росіяни планують розквартирувати своїх військових.

Депортація українців до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Зокрема, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ вивезли 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

При цьому найактивніше росіяни "евакуюють" українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Лише у серпні повідомлялося, що загарбники вивезли 450 дітей з окупованих територій до РФ.

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