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Росіяни хочуть вивезти частину мешканців Горлівки: замість них поселять окупантів, - ЦНС

Вівторок 26 вересня 2023 15:02
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Росіяни хочуть вивезти частину мешканців Горлівки: замість них поселять окупантів, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни хочуть вивезти частину мешканців Горлівки (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти готуються "евакуювати" частину мешканців тимчасово захопленої Горлівки Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти готуються вивезти населення Микитівського району Горлівки, незалежно від бажання жителів. Людей мають вивезти на територію країни-агресора.

Загарбники намагаються подати це як турботу про населення, хоча де-факто це постановочне шоу в межах створення пропагандистської картинки.

На місце виселених людей росіяни планують розквартирувати своїх військових.

Депортація українців до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Зокрема, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ вивезли 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

При цьому найактивніше росіяни "евакуюють" українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Лише у серпні повідомлялося, що загарбники вивезли 450 дітей з окупованих територій до РФ.

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Російська Федерація евакуація Донецька область
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