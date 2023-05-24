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Росіяни хочуть відправити курсантів на війну проти України, - ЦНС

Фото: Росіянин (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни планують відправити на війну курсантів. Наразі вони проходять навчання на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Російські курсанти проходять навчання в бойових умовах в Курській та Брянській областях РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стажування відбувається на опорних пунктах підрозділів 4-та танкової дивізії (Брянськ область) та 76-та десантно-штурмової дивізії (Курська область). Дані зʼєднання забезпечують прикриття кордону з Україною.

"Надалі курсантів планують залучати до бойових дій на території РФ", - додали у ЦНС.

Проблеми з особовим складом в армії РФ

Російська армія зазнає значних втрат на війні проти України. Її керівництво намагається залучати на війну іноземців, ув'язнених, а також строковиків.

Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення за даними на 24 травня становить 204 760 військових. За останню добу ЗСУ знищили 400 окупантів, вертоліт та 21 артилерійську систему.

Нагадаємо, що ще у 2022 році в Бєлгородську область на кордон з Україною армія РФ почала масово відправляти строковиків. Вони риють окопи, ховаються в бліндажах від прильотів, отримують поранення, а частина з них уже загинула.

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