Россияне хотят отправить курсантов на войну против Украины, - ЦНС

"Российские курсанты проходят обучение в боевых условиях в Курской и Брянской областях РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стажировка проходит на опорных пунктах подразделений 4-й танковой дивизии (Брянская область) и 76-й десантно-штурмовой дивизии (Курская область). Данные соединения обеспечивают прикрытие границы с Украиной.

"В дальнейшем курсантов планируют привлекать к боевым действиям на территории РФ", - добавили в ЦНС.

Проблемы с личным составом в армии РФ

Российская армия несет значительные потери на войне против Украины. Ее руководство пытается привлекать на войну иностранцев, заключенных, а также срочников.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения по данным на 24 мая составляет 204 760 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 400 оккупантов, вертолет и 21 артиллерийскую систему.