Росіяни хочуть терміново евакуювати жителів центру Запорізької області до Бердянська, - Федоров

Російські окупанти хочуть терміново евакуювати жителів населених пунктів, що знаходяться у центрі Запорізької області, до Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
"Місцеві жителі Пологів, Токмаку та Молочанську повідомляють, що окупанти терміново організовують евакуацію населення до Бердянська, обумовлюючи це "обострєнієм на лініі боєстолкновєній", - написав він.
При цьому Федорова особливо насторожує те, що окупанти в черговий раз хочуть примусово евакуювати, в тому числі і дітей.
"Як їх доводиться потім розшукувати по всій ерефії, ми вже бачили", - додав він.
Нагадаємо, раніше у ЦНС повідомляли, що загарбники готуються до можливої майбутньої евакуації з окупованих територій Запорізької області.
Окрім того, Федоров зазначав, що росіяни планують евакуацію з Енергодара на початок травня.
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