Росіяни хочуть продати земельні ділянки українців, які виїхали з окупації, - ЦНС

За даними інформаційного ресурсу, станом на зараз місцевий "зерновий оператор", який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через російські війська.

"В наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки, тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників", - йдеться у повідомленні.

Водночас в ЦНС зауважили, що будь-які документи видані російською окупаційною адміністрацією не мають законної сили.