Россияне хотят продать земельные участки украинцев, которые выехали из оккупации, - ЦНС

По данным информационного ресурса, по состоянию на сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за российских войск.

"В следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки, то есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что любые документы, выданные российской оккупационной администрацией, не имеют законной силы.