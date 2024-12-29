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Россияне хотят продать земельные участки украинцев, которые выехали из оккупации, - ЦНС

Фото: враг в следующем году планирует отобрать земли украинцев (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне ищут во временно оккупированной части Херсонской области так называемые "бесхозяйственные земельные участки". Враг планирует их продать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, по состоянию на сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за российских войск.

"В следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки, то есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС отметили, что любые документы, выданные российской оккупационной администрацией, не имеют законной силы.

Напомним, недавно в Центре национального сопротивления информировали, что Россия обязала аграриев в оккупации получить водительские удостоверения трактористов-машинистов российского образца до конца декабря 2025 года. В противном случае, технику фермеров конфискуют.

Ранее РБК-Украина сообщало, что враг в оккупированном Мелитополе начнет отбирать не только "бесхозное" жилье. В частности, недвижимость украинцев будут отбирать за долги.

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