Росіяни хочуть мобілізувати 2500 осіб в окупованому Криму, - ЦНС

Зазначається, що окупаційна адміністрація в Криму розглядає можливість мобілізувати близько 2500 осіб призовного віку на "військову службу" в ряди Збройних сил Російської Федерації до кінця поточного року.

Так званий "відділ підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату республіки Крим" розробляє мобілізаційний план для подальшого виконання завдань.

У Центрі нацспротив нагадали, що призов жителів тимчасово окупованих територій сходу та півдня України в ряди ЗС РФ є порушенням статей Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Мобілізація у Росії

На початку осені в Генштабі ЗСУ повідомляли, що під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч солдатів. Вона також може торкнутися Чечні та тимчасово окупованих територій України.

Крім того, в ЦНС повідомляли, що мобілізаційний план на окупованих територіях контролює особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Нещодавно британська розвідка повідомила, що до президентських виборів у березні наступного року на території Росії ще одна мобілізація є малоймовірною. Кремль уникатиме непопулярних рішень.