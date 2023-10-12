Россияне хотят мобилизовать 2500 человек в оккупированном Крыму, - ЦНС

Оккупационная "администрация" в Крыму хочет мобилизовать в российскую армию 2500 человек до конца года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что оккупационная администрация в Крыму рассматривает возможность мобилизовать около 2500 человек призывного возраста на "военную службу" в ряды Вооруженных сил Российской Федерации до конца текущего года.
Так называемый "отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата республики Крым" разрабатывает мобилизационный план для дальнейшего выполнения задач.
В Центре нацсопротивления напомнили, что призыв жителей временно оккупированных территорий востока и юга Украины в ряды ВС РФ является нарушением статей Конвенции о защите гражданского населения во время войны.
В начале осени в Генштабе ВСУ сообщали, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч солдат. Она также может затронуть Чечню и временно оккупированные территории Украины.
Кроме того, в ЦНС сообщали, что мобилизационный план на оккупированных территориях контролирует лично заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Недавно британская разведка сообщила, что до президентских выборов в марте следующего года на территории России еще одна мобилизация маловероятно. Кремль будет избегать непопулярных решений.
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