Донька Келлога - батьку: "Гучна ніч у Києві, тату. Відчуття, що РФ не хоче миру"

Донька спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога - Меган Моббс звернулась до батька під час масованої атаки РФ проти українських міст в ніч на 6 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у соцмережі X .

"Гучна ніч у Києві, тату", - написала Моббс, згадавши акаунт Келлога.

Також вона прокоментувала наміри Росії щодо завершення війни на тлі нічного обстрілу столиці.

"Можливо, це через вибухи та стрілянину серед ночі, але у мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", - зазначила донька американського посадовця.

У своєму дописі Моббс прикріпила попередню публікацію, в якій нагадала про обстріли кількох українських міст тієї ночі.

"Росія хоче, щоб ви повірили, що вона завдає ударів у відповідь, але точні удари України були завдані у відповідь на безперервні російські атаки на цивільне населення і лише після того, як (Володимир - ред.) Путін відмовився припинити вогонь", - наголосила вона.

Сам Кіт Келлог на ці слова наразі публічно не відповів.

Натомість керівник ОП Андрій Єрмак вже висловив подяку донці Кіта Келлога за підтримку України.

"Також дякую спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за зустріч у Вашингтоні, важливу розмову і повне взаєморозуміння. Путін - це зло", - написав Єрмак.

Нагадаємо, що Меган Моббс активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення. Під її керівництвом фонд R.T. Weatherman доставив понад 10 тисяч піддонів з медикаментами, обладнанням та гуманітарною допомогою для понад 70 лікарень та організацій в Україні. Фонд також управляє логістичним хабом на кордоні з Румунією.