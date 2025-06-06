Дочь Кэллоуга - отцу: "Шумная ночь в Киеве, папа. Ощущение, что РФ не хочет мира"

Дочь спецпредставителя Трампа по вопросам Украины Кита Келлога - Меган Моббс обратилась к отцу во время массированной атаки РФ против украинских городов в ночь на 6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в соцсети X .

"Шумная ночь в Киеве, папа", - написала Моббс, упомянув аккаунт Келлога.

Также она прокомментировала намерения России по завершению войны на фоне ночного обстрела столицы.

"Возможно, это из-за взрывов и стрельбы среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", - отметила дочь американского чиновника.

В своей заметке Моббс прикрепила предыдущую публикацию, в которой напомнила об обстрелах нескольких украинских городов той ночью.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответные удары, но точные удары Украины были нанесены в ответ на непрерывные российские атаки на гражданское население и только после того, как (Владимир - ред.) Путин отказался прекратить огонь", - подчеркнула она.

Сам Кит Келлог на эти слова пока публично не ответил.

Зато руководитель ОП Андрей Ермак уже выразил благодарность дочери Кита Келлога за поддержку Украины.

"Также благодарю спецпредставителя президента США Кита Келлога за встречу в Вашингтоне, важный разговор и полное взаимопонимание. Путин - это зло", - написал Ермак.

Напомним, что Меган Моббс активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Под ее руководством фонд R.T. Weatherman доставил более 10 тысяч поддонов с медикаментами, оборудованием и гуманитарной помощью для более 70 больниц и организаций в Украине. Фонд также управляет логистическим хабом на границе с Румынией.