Россияне хаотично отходят. Хлань раскрыл детали наступления ВСУ в Херсонской области
В Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-то закрепиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в эфире "24 канала".
По его словам, украинские военные уже вошли в село Дудчаны. Таким образом, от изначальной линии фронта они продвинулись в Херсонской области на 30 километров.
"Это означает, что россияне хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава. То есть в Мыловом (село - ред.) они пытаются сделать какой-то очередной пункт сопротивления. Но мы считаем, что им это не поможет", - отметил Хлань.
Напомним, во вторник, 4 октября, стало известно, что украинские военные освободили еще восемь населенных пунктов в Херсонской области.
Также мы писали, что, по данным Института изучения войны, Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположение сил.
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