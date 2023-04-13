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Росіяни "Градом" обстріляли Куп'янський район, є поранені

Фото: росіяни "Градом" обстріляли Куп'янський район, є поранені (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" Куп'янський район Харківської області. Троє людей отримали поранення внаслідок удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління ДСНС України в Харківській області.

Як відзначають рятувальники, повідомлення про пожежу у селі Кучерівка Куп’янського району надійшло близько о 12:30. До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення рятувальників 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"На момент їх прибуття на дорозі горів трактор з причепом. Крім того, в результаті обстрілу отримали поранення 3 чоловіків", - пише пресслужба.

Усіх постраждалих було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували.

Фото: росіяни "Градом" обстріляли Куп'янський район, є поранені (t.me/DSNS_Kharkiv)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти обстріляли сьогодні прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів та артилерії.

Також ворог завдав удару по парку у Херсоні й по селу Зміївка Бериславського району. Внаслідок обстрілу в Херсоні один чоловік отримав травми несумісні з життям і загинув на місці.

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