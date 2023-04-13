Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей
Зранку росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Цього разу вони використали міномети та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".
"З 06:10 до 06:28 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Рівне. З 07:55 до 09:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Галаганівка", - йдеться в повідомленні.
Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, що війська РФ обстріляли сім громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів".
Також раніше ми писали про те, що вчора росіяни обстріляли Чернігівську область з артилерії.
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