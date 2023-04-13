Окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей

Зранку росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Цього разу вони використали міномети та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 06:10 до 06:28 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Рівне. З 07:55 до 09:00 зафіксовано 15 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Галаганівка", - йдеться в повідомленні.

Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.