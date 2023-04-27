Росіяни з "Градів" обстріляли Сумську область: є поранений та руйнування

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли територію Сумської області з РСЗВ "Град". Внаслідок ворожої атаки було поранено чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

"Зранку окупанти обстріляли територію Середино-Будської громади з реактивної системи залпового вогню "Град". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки. 72-річний цивільний чоловік отримав поранення", - пояснили у прокуратурі.

26 квітня 2023 року близько 11:15 окупанти з території російської федерації з гелікоптера запустили 4 некеровані авіаційні ракети по околицях м. Середино-Буда. Внаслідок авіаудару пошкоджено чотири приватні житлові будинки та комунікації побутового газопостачання.

Зазначається, що було знищено спортивний майданчик. Крім того, пошкоджено 2 житлові будинки.

"27 квітня 2023 року ворог о 4:00 скинув 2 авіабомби на один із навчальних закладів Середино-Будської міської ради. Зруйновано комп’ютерний клас, кабінет фізики та бібліотеку, відбувся обвал другого поверху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська вночі та зранку десять разів обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог атакував з літаків, мінометів та артилерії, зафіксовано 52 "прильоти".

Додамо, що сьогодні вночі війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр". Відомо щонайменше про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

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