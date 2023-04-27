Россияне из "Градов" обстреляли Сумскую область: есть раненый и разрушения

"27 апреля 2023 года враг в 4:00 сбросил 2 авиабомба на одно из учебных заведений Середино-Будского городского совета. Разрушены компьютерный класс, кабинет физики и библиотека, произошел обвал второго этажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была уничтожена спортивная площадка. Кроме того, повреждены 2 жилых дома.

26 апреля 2023 около 11:15 оккупанты с территории российской федерации с вертолета запустили 4 неуправляемые авиационные ракеты по окрестностям г. Середино-Буда. В результате авиаудара повреждены четыре частных жилых дома и коммуникации бытового газоснабжения.

"Утром оккупанты обстреляли территорию Середино-Будской общины из реактивной системы залпового огня "Град". В результате обстрела повреждены частные дома. 72-летний гражданский мужчина получил ранения", - пояснили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны