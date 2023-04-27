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РФ била з авіації, мінометів і артилерії. В Сумській області нарахували 52 "прильоти"

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Сумська область, Четвер 27 квітня 2023 09:55
РФ била з авіації, мінометів і артилерії. В Сумській області нарахували 52 "прильоти" Фото: в Сумській області нарахували 52 "прильоти" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі та зранку десять разів обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог атакував з літаків, мінометів та артилерії, зафіксовано 52 "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

Зокрема, під обстрілом опинилися такі громади: Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Шалигинська, Глухівська та Свеська територіальні громади:

  • Глухівська: з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет по населених пунктах громади. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється.
  • Шалигинська: з території РФ з літака здійснено запуск 2 ракет. Інформація про втрати та пошкодження цивільної інфраструктури встановлюється.
  • Зноб-Новгородська: росіяни стріляли з АГС (станковий автоматичний гранатомет) - 10 пострілів, та міномету - 6 "прильотів".
  • Середино-Будська: зафіксовано 4 прильоти з артилерії. Крім того, о 04:00 з території РФ здійснено авіаудар по с. Чернацьке. Внаслідок чого пошкоджено приміщення Чернацького ліцею та 2 житлові будинки. Близько 7 ранку був обстріл РСЗВ - 18 "прильотів".
  • Есманська: 57 мін скинув ворог на територію громади.
  • Свеська: було 2 "прильоти" з міномета.

Нагадаємо, що російські війська сьогодні з артилерії обстріляли село Липці в Харківській області. Ворог влучив у житлову забудову.

Додамо, що сьогодні вночі війська РФ обстріляли Миколаїв ракетами "Калібр". Відомо щонайменше про одного загиблого та 23 поранених, серед яких дитина.

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