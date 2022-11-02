Росіяни говорять про спадкоємця Путіна, однак не готові до зміни влади, - Reuters

Після змін до конституції Росії у 2020 році, деякі очікували того, що Путін правитиме до 2036 року, втім вторгнення країни до України змінило це сприйняття.

"Він був ослаблений цією дійсно катастрофічною помилкою. Ми бачимо, що російські військові на полі бою принижені Україною", - сказав західний чиновник.

Чиновник зауважив, що війна зміцнила українську державність й спонукала до подальшого розширення НАТО, послабивши таким чином режим Путіна.

"Люди бачать, що він зробив велику помилку. У них не було плану Б - вони думали, що це буде дуже легко. Це має означати, що люди більше говорять про спадкоємність, вони більше говорять про те, що буде далі, вони уявляють собі життя після. Але я не припускаю, що це (зміна влади, - ред.) станеться найближчим часом", - додав чиновник.

Водночас чиновник зауважив, що середина 2020-х років виглядає "більш цікаво". Вже у 2024 році очікуються наступні президентські вибори, а Путін тим часом досі не підтвердив свого наміру балотуватися.